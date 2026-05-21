Kılıçdaroğlu'nun Fotoğrafı Çöpe Atıldı

(EDİRNE) - CHP Edirne İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine ilişkin kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun parti binasındaki fotoğrafını çöpe attı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine ilişkin karar partinin Edirne teşkilatında tepkiyle karşılandı.
CHP Edirne İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatında asılı fotoğrafını çöpe attı ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmediğini söyledi.
Akgüngör'ün eylemi, burada bulunan partililerce alkışlandı.
