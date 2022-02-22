Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu

22.02.2022 15:32
Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski şire pazarının bulunduğu alanda yapımı devam eden gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski şire pazarının bulunduğu alanda yapımı devam eden gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki gençlik merkezinin inşaat alanında yaptığı incelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, projenin tüm şehre ve özellikle de gençlere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kılınç, "Tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine önemli katkı sağlayacak olan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Gençlik hazinedir anlayışıyla gençlerimize yönelik projelerimizi daima taze tutuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu
Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, gençlik, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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