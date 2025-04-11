Kilis 7 Aralık Üniversitesi\'nde devir teslim töreni yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 9 Nisan'da üniversite rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman, görevi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'dan devraldı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende konuşan Karacoşkun, görev süresi boyunca üniversitenin hem fiziki hem de akademik anlamda gelişmesi için yoğun çaba gösterildiğini belirtti. Bu süreçte kendisine destek olan rektör yardımcılarına, akademik ve idari personele teşekkür eden Karacoşkun, Prof. Dr. Akman'ın başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını vurguladı.

Yeni rektör Prof. Dr. Zekeriya Akman ise kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, üniversitenin bilimsel, akademik ve kültürel alanlarda daha ileriye taşınması için gayret göstereceklerini söyledi. Ayrıca şehir üniversite iş birliğini güçlendirerek üniversitenin sosyal ve kültürel hayatta da öncü bir rol üstlenmesini hedeflediklerini belirtti. Tören, çiçek takdimiyle sona erdi. - KİLİS