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Kilis'in tek kadın balıkçısı Hülya Döner, kardeşi birlikte aile mesleğini sürdürüyor. Yıllardır balıkçılık yaptığını söyleyen Hülya Döner, son zamanlarda olumsuz hava şartlarının balık çeşidini azalttığını ifade etti.

Kilis'te balıkçılık denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hülya Döner, şehrin tek kadın balıkçısı olarak kardeşi Uğur İncirli ile birlikte aile mesleğini sürdürüyor. Yıllardır yaptığı mesleğinde ustalaşan Hülya Döner, son zamanlardaki olumsuz hava şartlarının balık çeşidini azalttığını ifade etti. Döner, özellikle son günlerde Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamaması, tezgahlarda sınırlı sayıda balık bulunmasına ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Normal şartlarda tezgahında 30'un üzerinde balık çeşidi bulunduğunu belirten Hülya Döner, son günlerdeki lodos ve soğuk hava nedeniyle bu sayının 7-8'e kadar düştüğünü söyledi. Döner, "Balıkçılık hava şartlarına çok duyarlı bir sektör. Havanın sertleşmesi ve fırtına gibi durumlar, balıkçıların denize açılmasını engelliyor. Bu da bizim tezgahlarımıza yansıyor" dedi.

"Fiyatlar ilerleyen günlerde düşecek"

Döner ile birlikte balıkçılık yapan kardeşi Uğur İncirli ise, "Şu anda Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de fırtına hakim. Bu yüzden balıkçılarımız denize açılamıyor. Denize açılamayınca tezgahlarda çeşitlilik azalıyor. Şu an en çok çupra, mezgit, levrek ve gümüş balığı bulabiliyoruz. Çeşitlerin az olması fiyatlara da yansıdı" şeklinde konuştu.

"Şu anda fiyatlarımız biraz yüksek"

Fiyatların hava şartlarına bağlı olarak yükseldiğini belirten İncirli, "Şu anda fiyatlarımız biraz yüksek. Ancak ilerleyen zamanlarda havalar düzelince fiyatların düşeceğine inanıyoruz" diye konuştu. - KİLİS