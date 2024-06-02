Kilis'te 2 bin 350 öğrenci LGS'ye girdi - Son Dakika
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Kilis'te 2 bin 350 öğrenci LGS'ye girdi

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Kilis'te Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi sınava 2 bin 350 öğrenci katıldı. Sınav sabah saat 09.30'da başladı ve binlerce öğrenci okullara koştu. Öğrenciler kimlik kontrolünden geçtikten sonra sınav salonlarına alındı. Sınava giren öğrencilerden bazıları sınavın iyi geçtiğini ve hedeflerine ulaşmayı umut ettiklerini belirtti.

02.06.2024 15:01
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Kilis'te 2 bin 350 öğrenci LGS'ye girdi

KİLİS - Kilis'te Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi sınava 2 bin 350 öğrenci katıldı.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sabah saat 09.30'da başladı. Binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava gireceği okullara koştu. Aileleriyle birlikte okullara gelen öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine, ardından sınava girecekleri salonlara alındı. Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde merkez sınav, Kilis'te de 12 sınav merkezinde, 2 bin 350 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren Metehan Vural sınava birinci dönemden beridir çalıştığını söyleyerek, " Sınav beklediğim gibi geçti. Okumamız lazım ve bundan dolayı da derslerimize çalışmamız gerekiyor" dedi.

LGS sınavının iyi geçtiğini Ender Çelik, " Sayısal alanında güzel puan alabileceğime inanıyorum. Bu sınavdan alacağım puanla Fen Lisesi ya da Anadolu Lisesine gitmeyi düşünüyorum. Uzun zamandan beridir sınava çalışıyordum. İnşallah meyvesini yiyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kilis'te 2 bin 350 öğrenci LGS'ye girdi - Son Dakika
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