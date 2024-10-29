Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kilis\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vali Tahir Şahin ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanları andı. Etkinlikte bulunan 7 yaşındaki Efe Emir, yaşadığı deneyimi unutulmaz buldu.

29.10.2024 14:05
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Sınır kenti Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Kilis Valisi Tahir Şahin'in yaptığı konuşmada, " Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında Cumhuriyet banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

Yapılan gösterilerden çok etkilendiğini ve unutamayacağı bir gün olduğunu söyleyen 7 yaşındaki Efe Emir, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak için annem, babam ve kardeşimle buraya geldik. Burada polis ve asker abiler çok güzel gösteri yaptı. Ben çok seviyorum her zaman izlemek isterim. Anlatmakla bitiremeyeceğim bir anım oldu" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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