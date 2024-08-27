Kilis'te CHP'li Belediyenin Yol Çalışmaları Vatandaşları Bezdiriyor - Son Dakika
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Kilis'te CHP'li Belediyenin Yol Çalışmaları Vatandaşları Bezdiriyor

Kilis\'te CHP\'li Belediyenin Yol Çalışmaları Vatandaşları Bezdiriyor

Kilis'te CHP'li belediyenin aylardır bitiremediği yol ve altyapı çalışmaları esnafı ve vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşlar çalışma yapılan yolların bir an önce tamamlanmasını istedi.

27.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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Kilis'te CHP'li belediyenin aylardır bitiremediği yol ve altyapı çalışmaları esnafı ve vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşlar çalışma yapılan yolların bir an önce tamamlanmasını istedi.

CHP'li Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen'in seçim vaatleri arasında olan ve yerel seçimlerden hemen sonra çalışmaya başlandığı altyapı ve yol çalışması vatandaşları canından bezdirdi. Yaklaşık 6 aydır yolların bozuk olduğunu ve kapanan yollar nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, toz nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamadıklarını, her hafta araçlarıyla sanayinin yolunu tuttuklarını belirtti. Esnaf ise çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi.

"Sıfır aldığım motosikletim sanayiden çıkmıyor"

Sıfır olarak aldığı motosikletin yolların bozuk olmasından dolayı sanayiden çıkmadığını söyleyen mahalle sakini Ali Demir Kurt, "Sıfır aldığım motosikletimle bozuk yollardan giderken lastiğin toprak üzerinde kaymasından dolayı hep yan yatırarak kaza yapıyorum. Yolların sorunundan dolayı motosikletimi sanayiden çıkaramıyorum. Bozuk yolları belediyemize şikayet ediyoruz ama herhangi bir sonuç alamıyoruz" dedi.

"Eşim yaklaşık 1 aydır evin pencerelerini açamıyor"

Seçim vaatleri arasındaki yol ve altyapı çalışmasının güzel bir proje olduğunu söyleyen mahalle sakini Mustafa Demir Kurt, "Yol ve alt yapı çalışması çok güzel proje ama zamanında yapılması lazım. Yaklaşık bir aydır eşim evlerin pencerelerini dahi açamıyor toz ve pislik direk evin içine giriyor. Güzel projeleri bizler destekliyoruz ama bir aydır yapılmayan ve arım bırakılan yol çalışmalarından dolayı biz bıkmış durumdayız. Plansız yapılan yol çalışması maalesef şehrin her tarafında var. Ben Gaziantep'e gidiyorum ve orada gördüğüm yol çalışmaları çok güzel ve hızlı oluyor. Ekipleri, sabah belirlenen yerleri eşiyor, akşam da yolun hepsi bitiyor. Bizim burada ise aylar sürüyor" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

kilis, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te CHP'li Belediyenin Yol Çalışmaları Vatandaşları Bezdiriyor - Son Dakika

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