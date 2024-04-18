Kilis\'te Çocuk Oyunları Şenliği Başladı

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Kilis'te geleneksel olarak düzenlenen 'Çocuk Oyunları Şenliği' başladı.

Kilis'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 32 okuldan yaklaşık bin öğrencinin katıldığı 'Çocuk Oyunları Şenliği' başladı. Şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde öğrenciler yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, yakan top ve sek sek" gibi oyunlar oynadı. Şenlikte başarılı olan öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ödüllerinin verileceği bildirildi.

Çocukların sağlıklı şekilde yetişmesi ve enerjilerini atması için sene başından itibaren üzerinde durduğu geleneksel çocuk oyunları şenliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, "Toplam 32 okuldan yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla birbirinden çekişmeli geçen 4 oyunu çocuklar gönüllerince oynuyorlar. Biz burada onların mutluluğuna ve heyecanına eşlik ediyoruz. Ata oyunları olarak bilinen büyüklerinin oynadıkları oyunları kendileri burada hem tekrarlamış hem de o kültüre tekrar gitmiş oluyorlar. Biz bu oyunları çocuklarımıza oynatarak dijital bağımlılığı ve kapalı ortamlarda kalan çocuklarımızın hareketsiz yaşamlarını harekete ve neşeye geçirtme çalışma içerisindeyiz" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte oynadığı oyunu tatil zamanındayken de oynayacağını söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi Begüm Azra Dedekoğlu ise, "Burada oynanan oyunları mutlaka arkadaşlarıma anlatacağım ve onlarla bir araya geldiğimde de birlikte oynayacağız. Ben ve arkadaşlarım çok mutlu, çok güzel zaman geçiriyoruz" diye konuştu. - KİLİS