Kilis'te depremzedeler için köy evleri inşa ediliyor

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Kilis'in Musabeyli ilçesinde depremzedeler için yapılan tek katlı 3+1 köy evlerinin inşası hız kesmeden devam ediyor.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilde ağır hasar meydana geldi. Depremden etkilenen kentler arasında yer alan Kilis'te, depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına kalıcı konutlar inşa ediliyor. Kilis'in Musabeyli ilçesinde Bozkaya, Delifakı Karadut kırsal mahallelerinde köy evlerinin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan konutlar, yöresel mimariye uygun 93 köy konutunun inşası sıcak hava şartlarına rağmen, farklı noktalardan gelen inşaat ustalarıyla vardiyalı olarak inşasına devam edilirken, depremzede vatandaşlara en kısa sürede teslim edilmesi hedefleniyor.

"İnşaat malzemelerinde onaylı malzemeler alıyoruz, gözleri arkada kalmasın"

Yapımı devam eden TOKİ konutları hakkında bilgi veren şantiye şefi Oğuzhan Irmak, " Türkiye'nin dört bir yanındaki inşaat ustalarımızla birlikte yola çıkarak 6 Şubat depremlerinde hasar alan illere ev yapmak için yola çıktık. Depremzedelere evlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Musabeyli ilçesine bağlı Delifakı Karadut köyünde 19 Bozkaya köyünde ise 26 adet villa tipi ev yapıyoruz. Evleri inşa ederken en ufak ayrıntıya kadar düşünerek yapıyoruz. Depremzedelerin gözleri arkada kalmasın eşyaların en iyisini alarak çalışıyoruz" dedi.

"Villa tipi köy konutlarında teslim aşamasındayız"

Musabeyli ilçesinin 2 ayrı mahallesinde yapılan 3+1 köy konutlarının kısa süre içerisinde teslim edileceğini aktaran şantiye şefi Oğuzhan Irmak, "Musabeyli'de yapılan konutlarda son aşamalara geldik. Altyapı çalışmalarına başladık ve herhangi bir sıkıntı çıkmadan hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Biz burada hem inşaat yapıyoruz hem de çevredeki köy halkına iş istihdamı sağlıyoruz. İnşaat işiyle ilgilenen yerli halkla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS