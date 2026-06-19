Kilis\'te El Sanatları Sergisi Açıldı

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanan el sanatları kursunun yıl sonu sergisi açıldı. Sergide kursiyerlerin el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları kursunun yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, kurum müdürleri, sağlık çalışanları ve kursiyerler katıldı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanları ile kurs eğitmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti sergiyi gezen protokol üyeleri, kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları ürünlerini inceledi. Sergi kapsamında açılan hayır çarşısında satışa sunulan el emeği ürünler ise ziyaretçilerden ilgi gördü. - KİLİS