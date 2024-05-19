Kilis'te Fener Alayı Yürüyüşü Büyük İlgi Gördü

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Kilis'te Fener alayı yürüyüşü yapıldı

KİLİS - Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Coşkulu yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde kent merkezinde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. Kilis Valiliği koordinesinde, İl Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, bir araya gelen yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve meşalelerle Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtına yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe, çok sayıda vatandaş küçük çocuklarını omuzlarına alarak yürüyüşe katıldığı görüldü.