Kilis\'te Filistin İçin Yürüyüş

Kilis'te "Filistin İçin İnsanlık Dayanışma Yürüyüşü' düzenlendi.

Kilis'te düzenlenen yürüyüşe vatandaşların yanı sıra Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, göreve yeni başlayan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Programda şiirler okundu, dualar edildi, tekbirler getirildi.

Katılımcılar yürüyüş boyunca, "Çocuk katili İsrail" ve "daha kaç annenin yüreği yanacak" yazılı pankartlar taşıdı. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaş yürüyüşe katılarak tepkilerini ortaya koydu. Program, yürüyüş sonrası şiir dinletileri, dualar ve tekbirlerle devam etti. Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. - KİLİS