Kilis\'te jandarma ekipleri tarım işçilerine KADES\'i broşürle anlattı

Kilis'te jandarma ekipleri tarım işçilerine KADES'i broşürle anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Kasım 2026'da tarım işçilerine KADES bilgilendirmesi yaptı. Faaliyette uygulamanın kullanımı anlatıldı ve broşür dağıtılarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarım işçilerine yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Kasım 2026 tarihinde tarım işçilerine yönelik KADES bilgilendirmesi yaptı. Faaliyet kapsamında vatandaşlara KADES uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.
Faaliyet kapsamında vatandaşların KADES hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamaya ilişkin farkındalık oluşturulması hedeflendi.
Kaynak: İHA
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