Kilis\'te Koruyucu Aileler Günü Kutlandı

Kilis'te koruyucu aileler, Koruyucu Aile Günü dolayasıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş, koruyucu aileler ve kent protokolü katıldı. Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş, "Koruyucu aile olmak yalnızca bir çocuğun hayatına dokunmak değil, aynı zamanda geleceğe umut olmaktır" dedi.

Koruyucu aileliğin sevgi, şefkat, sabır ve fedakarlık gerektiren önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise, "Koruyucu aile bir çocuğun hayatına dokunan, yarınlarına umut olan, geleceğine ışık tutan ulvi bir sorumluluktur. Koruyucu ailelerimiz çocuklarımız için güven kapısı, şefkat eli ve umut ışığı olmaktadır. Temennimiz, koruyucu aile konusunda farkındalığın daha da artması, daha fazla ailemizin bu iyilik dayanışmasına katılması ve daha fazla çocuğumuzun sevgi dolu yuvalara kavuşmasıdır" diye konuştu.

Program, koruyucu ailelere yönelik çeşitli etkinliklerle sona erdi. - KİLİS