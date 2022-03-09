Kilis'te marketlerde denetim - Son Dakika
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Kilis'te marketlerde denetim

09.03.2022 16:32
Kilis'te marketlerde denetim

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile birlikte zincir marketlerde sıvı yağ ve temel gıda maddelerinin fiyat ve stok denetimini yaptı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile birlikte zincir marketlerde sıvı yağ ve temel gıda maddelerinin fiyat ve stok denetimini yaptı.

Kilis kent merkezindeki zincir marketlere yönelik denetime Vali Soytürk, Başkan Ramazan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Ramazan, "Valimiz Recep Soytürk ve ilgili kurum müdürlerimiz ile birlikte şehrimizde faaliyet gösteren marketlerde sıvı yağ ve temel gıda maddelerinin fiyat ve stok denetimini gerçekleştirdik. Stokçulara ve fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz her geçen gün artarak devam edecektir" dedi. - KİLİS

Kilis'te marketlerde denetim

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Recep Soytürk, Kilis, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te marketlerde denetim - Son Dakika


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