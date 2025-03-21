Kilis'te Öğrencilere Test Kitabı Desteği

Kilis Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden öğrencilere bin test kitabı desteği

KİLİS - Kilis Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecine katkı sağlamak amacıyla "Bin Öğrenciye Bin Test Kitabı" etkinliği düzenledi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsayan etkinlik kapsamında bin öğrenciye ücretsiz test kitabı dağıtıldı.

Farklı okullardan gelen öğrenciler, kendilerine uygun test kitaplarını alarak sınav hazırlıklarını daha verimli hale getirme fırsatı buldu. Özellikle sınav senesinde olan öğrenciler için sağlanan bu destek, eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kilis Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere yönelik eğitim destek projelerine önem verdiklerini belirterek, benzer çalışmaların ilerleyen süreçte de devam edebileceğini ifade etti. Eğitim alanında yapılan bu tür desteklerin, öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Müdürlük tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında dağıtılan test kitaplarının, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmasına yardımcı olması bekleniyor.