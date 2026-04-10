Kilis'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler anıldı.
Kilis Asri Mezarlık'ta düzenlenen anma programında, şehit polisler için dualar edildi. Programın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Düzenlenen programa Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, emekli emniyet mensupları ile kent protokolü de katıldı. - KİLİS
Son Dakika › Yerel › Kilis'te Polis Teşkilatının 181. yılında şehitler anıldı - Son Dakika
