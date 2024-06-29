Kilis'te Sıcak Havalarda Buz Gibi Meyan Şerbeti Satıyor

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Kilis'te etkili olan sıcak havalarda buz gibi soğuk meyan şerbeti satan Hülya Döner, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de baba mesleğini yaşatıyor. Döner, şerbetçilik yaparak kazandığı parayla engelli eşine bakarken çocuklarının eğitim masraflarını da çıkarıyor.

Kilis'te son günlerde sıcak havalar etkisini daha da arttırdı. Sıcakların iyice hissedildiği kente vatandaşların vazgeçilmez doğal içecekleri arasında ise meyan şerbeti ilk sıralarda yer alıyor. 42 yaşındaki Hülya Döner ise sıcak havalarda ferahlamak isteyen vatandaşlara seyyar arabasıyla buz gibi soğuk meyan şerbeti satarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de baba mesleğini yaşatıyor. Döner, küçükken babasından öğrendiği şerbetçiliği yaparak kazandığı parayla engelli eşine baktığını ve çocuklarını okuttuğunu söyledi.

"Sıcak havadan bunalan insanlara satış yapıyorum"

Meyan şerbetinin sıcaklıkların arttığı yaz dönemlerinde insanları ferahlattığını söyleyen Hülya Döner, "Bu mesleği küçükken babamdan öğrendiğim. Birlikte hazırladığımız bu geleneksel içeceği hazırlarken kaliteden ödün vermiyorum. Ben evlendiğim zaman babam da bu işi bıraktı. Daha sonra ben kendim şerbeti evde yaparak hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde bunalan insanlara satıyorum" dedi.

"Bu meslek ile hem eşime bakıyorum hem de evin geçimini sağlıyorum"

El arabasıyla satış yaparak engelli eşine ve iki çocuğunun eğitimine katkı sağlayan Döner, "Babamdan kalan bu meslek ile hem engelli eşime bakıyorum hem de evin geçimini sağlıyorum. Sıcak havaların gelmesiyle birlikte meyan sezonu açıldı. Sabah erken kalkarak meyan kökünü hazırlayarak şerbet haline getiriyorum ve akşam saatlerine kadar satış yapıyorum" diye konuştu. - KİLİS