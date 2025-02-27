Kilis'te Tatlı Ustası Teknolojiyi Değerlendirdi - Son Dakika
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Kilis'te Tatlı Ustası Teknolojiyi Değerlendirdi

Kilis\'te Tatlı Ustası Teknolojiyi Değerlendirdi

İlhan Kilimci, makineleşmenin tatlı üretiminde kalite ve hızı artırdığını belirtti.

27.02.2025 09:54
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Kilis'in köklü tatlı ustalarından İlhan Kilimci, 8 yaşından beri içinde bulunduğu tatlı sektöründeki teknolojik gelişmeleri değerlendirdi.

Tatlı sektöründe teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretim süreçleri de değişiyor. Kilis'in köklü tatlı ustalarından İlhan Kilimci, sektördeki makineleşmenin üretim hızını artırırken kaliteyi de üst seviyeye çıkardığını belirtti

35 yıllık deneyimiyle sektörün dönüşümüne tanıklık eden Kilimci, makineleşmenin hem üretim sürecini hızlandırdığını hem de kaliteyi artırdığını vurguladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tatlı sektöründe de önemli değişimler yaşandığını belirten Kilimci, "Baklava için özel üretilen makineler sayesinde işimizi daha hızlı ve daha standart bir şekilde yapabiliyoruz. Hamurun açılmasından pişirilmesine, kesim işlemlerine kadar her aşamada aynı kaliteyi yakalamak mümkün oluyor. Bu sayede müşterilerimiz her zaman aynı lezzeti bulabiliyor" dedi.

El işçiliğinde hata payının daha yüksek olduğunu ifade eden Kilimci, "İnsan gözü veya eli şaşabilir ancak terazinin ve makinenin standardı şaşmaz. Bu da hem üretici hem de tüketici açısından büyük bir avantaj sağlıyor" şeklinde konuştu.

Tatlı üretiminde makine ve el işçiliği bir arada

Tatlı yapım aşamalarına da değinen Kilimci, sürecin hamur yoğurma ile başladığını belirtti. "Hamur, yoğurma makineleriyle hazırlanıyor ve açım aşamasında yine makineler devreye giriyor. Ancak açılan hamurların işlenmesi insan gücüyle gerçekleşiyor. Böylece geleneksel tat korunurken, üretimde hız ve kalite standartları da sağlanıyor" diye konuştu.

Kilis gibi tatlılarıyla meşhur bir şehirde makineleşmenin lezzete olumlu katkı sağladığını ifade eden Kilimci, sektördeki bu teknolojik gelişmelerin müşterilerden de olumlu geri dönüşler aldığını sözlerine ekledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te Tatlı Ustası Teknolojiyi Değerlendirdi - Son Dakika

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