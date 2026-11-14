Kilis'te temizlik personeli Mehmet Örs, çöpteki Türk bayrağını katlayıp cebine koydu - Son Dakika
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Kilis'te temizlik personeli Mehmet Örs, çöpteki Türk bayrağını katlayıp cebine koydu

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Kilis\'te temizlik personeli Mehmet Örs, çöpteki Türk bayrağını katlayıp cebine koydu
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Kilis\'te temizlik personeli Mehmet Örs, çöpteki Türk bayrağını katlayıp cebine koydu
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Kilis Belediyesi'nde temizlik personeli Mehmet Örs, 10 Kasım'da çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koydu. O anlar kameraya yansırken Örs, bayrağa sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Mehmet Örs, temizlik çalışması sırasında çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koydu. Örs'ün bayrağa gösterdiği saygı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel Mehmet Örs, temizlik çalışması sırasında çöpte bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koydu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Örs'ün bayrağa gösterdiği hassasiyet yürekleri ısıttı.

"Türk bayrağını orada görünce tepemden sanki sıcak su aktı"

Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koyan Temizlik personeli Mehmet Örs " 10 Kasım'da öğleden sonra temizliğe çıktım. Çöp konteynerini boşaltmaya çalışırken içerisinde Türk bayrağını gördüm. Bayrağı görünce aldım, katlayarak cebime koydum. Türk bayrağını orada görünce tepemden sanki sıcak su aktı. Bayrağı nasıl atmışlar diye şaşırdım. Bile bile kimse Türk bayrağını atmaz. Bayrağımı hiçbir zaman bırakmam" dedi.

Bayrak göklerde olursa bizim şanımız ve şerefimiz de göklerde olur"

Bulduğu bayrağı o günden bu yana yanında taşıdığını ifade eden Örs, "Bayrak bizim onurumuzdur, namusumuzdur, şerefimizdir. Atatürk bu bayrağı bize emanet bıraktı. Bu emanete sahip çıkmak lazım. Buradan tüm gençlerimize sesleniyorum. Herhangi bir yerde bayrak gördükleri zaman derhal o bayrağı alsınlar, göğüslerine koysunlar. Bu bayrak bizim onurumuz, şerefimizdir. Bu bayrak yere düşerse millet de yere düşer. Bu bayrak göklerde olursa bizim şanımız ve şerefimiz de göklerde olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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