Kilis\'te tuvalet mağduriyeti yaşayan vatandaşlar belediyeden çözüm bekliyor

Kilis'te özellikle akşam saatlerinde açık tuvalet bulunmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Kent merkezinde tuvalet sorunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Kilis Belediyesi'nden kalıcı ve modern bir çözüm talep etti.

Kilis'te çarşı merkezinde ve kalabalık alanlarda açık tuvalet bulunmaması, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Özellikle akşam saat 20.00'den sonra tuvalet bulamadıklarını dile getiren vatandaşlar, yaşanan sorunun hem şehir halkını hem de kente gelen misafirleri mağdur ettiğini belirtti.

Gaziantep'ten Kilis'e gelen, şehirde ciddi bir tuvalet eksikliği olduğunu ifade eden Ahmet Bağlıyan, "Kilis Belediyesi'nin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Turizm amacıyla gelenler olsun, şehir halkı olsun herkes bu sıkıntıyı yaşıyor" dedi.

Hüseyin Altınbaş ise tuvalet sorununun Kilis'in en büyük problemlerinden biri olduğunu vurguladı. Altınbaş, "Akşam namazından sonra açık tuvalet yok. Motorla acilen eve gitmek zorunda kalıyoruz. Paralı da olsa, modern tuvaletler yapılsın. Para önemli değil, tuvalet yok. Akşam saatlerinde gelen misafirler tuvalet bulamıyor. Bir değil, iki üç tane yapılmalı. Camilerde de inşaat var, tuvaletler kapalı. Çok sıkıntı çekiyoruz" şeklinde konuştu.

Eren Kara, okul çıkışlarında sorun yaşadıklarını belirterek, "Okuldan çıkıyoruz, çarşıda dolaşıyoruz ama sıkışınca gidecek bir yer bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emir Efe Atalar ise sorunun tüm Kilis halkını ilgilendirdiğini söyleyerek, "Akşamları camiler bazen kilitli oluyor. Tuvalet bulunmayınca sıkıntı yaşıyoruz. Yaşlısı var, çocuğu var. Eski tuvaletler yenilenmeli, hijyenik olmalı. Belediye başkanımız bu konuyu çözerse seviniriz" dedi.

Yağmur Ökkeş de kentte açık tuvalet sayısının yetersiz olduğunu belirterek, "Çarşıya çıkıyoruz ama gidecek düzgün bir yer yok. En azından bir iki noktada tuvalet olmalı" diye konuştu. - KİLİS