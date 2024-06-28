Kilis'te UMKE Eğitimi Tatbikatları Sonlandı - Son Dakika
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Kilis'te UMKE Eğitimi Tatbikatları Sonlandı

Kilis merkezde yapılan temel UMKE eğitimi, deprem, sel, kaza ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlar başarıyla tamamlandı. 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde, 8 eğitmen ve 24 personel yer aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri Kilis İl Sağlık Müdürü ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı tarafından verildi.

28.06.2024 20:45
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Kilis'te temel UMKE eğitimi, deprem, sel kaza ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlar sona erdi.

Kilis merkezde bulunan Resul Osman Dağı Mesire Alanında 24-28 Haziran'da yapılan eğitimde, deprem, sel, trafik kazası ve kayıp kişi senaryoları içeren tatbikat sona erdi. Yapılan tatbikatlar gerçeğini aratmadı. 8 eğitmenin katıldığı ve toplamda 3 gün süren teorik ve temel eğitim kampı, 24 personelin eğitimi başarı ile tamamlayıp UMKE Gönüllüsü olmaya hak kazandı.

Katılımcılara belgeleri, Kilis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kadir Söylemez ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İrfan Küçükoğlu tarafından verildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te UMKE Eğitimi Tatbikatları Sonlandı - Son Dakika

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