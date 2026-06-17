Kilis'te Vali Yardımcısı ve Kaymakamlar Değişti - Son Dakika
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Kilis'te Vali Yardımcısı ve Kaymakamlar Değişti

17.06.2026 09:05
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Kilis'te vali yardımcılığı ve kaymakamlık kadrolarında değişiklik yapıldı. Bazı mülki idare amirleri başka illere atanırken, boşalan görevlere yeni isimler getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı kapsamında Kilis'te vali yardımcılığı ve kaymakamlık kadrolarında değişikliğe gidildi.

Bazı mülki idare amirleri yeni görev yerlerine atanırken, boşalan görevlere yeni isimler getirildi. Karar doğrultusunda Kilis Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevine atanırken, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak ise Denizli'nin Serinhisar ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.

İlçelerde görev yapan kaymakamlardan Elbeyli Kaymakamı Okan Ayaz, Bingöl'ün Solhan ilçesine, Polateli Kaymakamı Salih Kaya ise Şırnak'ın Uludere ilçesine kaymakam olarak atandı. Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

Öte yandan Kilis'te boşalan görevlere yeni atamalar gerçekleştirildi. Yasin Ardıç, Kilis Vali Yardımcılığı görevine atanırken, Esra Bozan Polateli Kaymakamlığına, İbrahim Şahin Musabeyli Kaymakamlığına ve Yakup İsmailoğlu ise Elbeyli Kaymakamlığına getirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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