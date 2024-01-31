Kilis\'te Vatandaşlar Soğuk Havaların Etkisiyle Bitki Çaylarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Kilis'te soğuk havaların etkisiyle hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, bitki çayı almak için aktarlara akın etti. Aktarlarda kış çaylarını tercih eden vatandaşlar, ıhlamur, zahter, zencefil, tarçın, kuşburnu, nane limon gibi bitkilerle hazırlanan karışımlar yoğun ilgi görüyor.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklar artış gösterdi. Vatandaşlar bağışıklık sistemlerini dinç tutmak için aktarlarda bulunan şifalı bitkilere yoğun ilgi gösteriyor. Bitkisel kış çaylarının geçen sene 17 TL'den satılırken bu yıl fiyatı ise 25 TL'den alıcı buluyor.
"Evimizden kış çayları eksik olmuyor"
Kış aylarında hava sıcaklıklarının kuru ve soğuk geçtiği için vatandaşların grip olduğunu söyleyen Gönül Sayan, "Kilis'te çok fazla yağış olmadığından ve kış aylarında kuru bir havası olduğu için genelde çocuklar grip, boğaz ağrısı, hırlama ve boğazda şişkinlik olduğu için ıhlamur ve kekik gibi kış çayları tercihimiz oluyor. Kilis'te genelde herkesin evinde özellikle kekik ve ıhlamur gibi kış çaylarını evimizden eksik etmiyoruz. Çocuklarım kış çaylarını çok sevdiği için her zaman alıyoruz" dedi.
"Soğuk aylarda en iyi gelen şey kış çayları"
Kilis'te 20 yıldır aktar Bitki Uzmanı Ahmet Dokuzluoğlu, "Kilis'te kış aylarında genelde soğuk ve sıcak olarak kış çayları tüketiliyor. Boğaz şişliği, iltihap ve grip gibi şikayetleri olan vatandaşlar, bitki çaylarını tercih ediyor. Soğuk ve rüzgarın sert geçtiği zamanlarda insan vücudu bakteri üretmediği için bitkisel ilaçlar iyi geliyor. Grip vakalarına kış çayları, boğaz ağrılarına sirke çeşitleri iyi gelirken, çam kozalak macunları ise öksürük şikayetlerine iyi geliyor. Kış aylarında grip gibi hastalıklara en iyi gelen çaylar ise zencefil, tarçın, karanfil, hatmi çiçeği ve hibiskus çiçeği gibi bitkiler etkili oluyor" şeklinde konuştu.
"Bitki ilaçlarına talep şuan çok yoğun"
Kış çaylarına talebin çok fazla olduğunu belirten Dokuzluoğlu, "C vitamini eksikliğine hibiskus çiçeği çok iyi geliyor. Zahter ve ıhlamur, boğazda iltihap olduğu zaman vücuttaki bakterileri götürüyor. Çam kozalağı pekmezleri ise soğuk algınlığı öksürük, enfeksiyon ve boğaz şişliğini keserek etkili oluyor" ifadelerini kullandı.
"Kış aylarında bitkisel sabunlar tercih ediliyor"
Kilis'te kış aylarında soğuk esen rüzgardan dolayı vatandaşların el çatlamalarına sabun önerdiğini dile getiren Dokuzluoğlu, "Rüzgarlı havalarda elimizin dış bölgesinde ise deri çatmaları meydana geliyor. Eldeki deri çatlamaları şikayeti için de Hatay'ın Antakya ilçesinde özel olarak yaptırdığımız defne, zeytin, kükürtlü ve katran yağlı olarak hazırlanan sabunları müşterilerimize tercih ediyoruz. Sabunların faydaları ise egzama, mantar, kaşıntıya, deride yarılma ve saçlardaki kepeğe iyi geliyor" diye konuştu. - KİLİS
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