Kilisli Genç Şefin Hedefi: Mutfak Kültürünü Tanıtmak

Kilisli genç, 14 yaşında başladığı mutfak yolunda şefliğe kadar yükseldi. Kilis mutfağının hak ettiği değeri görmediğini belirten genç şef, bu alanda kitap yazarak mutfağın bilinirliliğini artırmayı söyledi.

Kilisli genç, 14 yaşında başladığı mutfak yolunda kısa sürede şefliğe kadar yükseldi. Gaziantep ve Halep mutfaklarından etkilenen Kilis mutfağının hak ettiği değeri görmediğini belirten genç şef, bu eksikliği gidermek için kitap yazmayı planlıyor.

Genç şef Yusuf Arslan "Bir işin hamallığını yapmadan ustalığını yapamazsın. Biz bu işin hamallığından gelmeyiz. 14 yaşında bulaşıkçı olarak başladım, şu an şef olarak çalışıyorum" diyen genç şef, gastronomi ve mutfak sanatlarıyla ilgili kitap yazmaya hazırlandığını söyledi.

Kilis mutfağının, Gaziantep ve Halep mutfaklarının etkisiyle oluşmuş güçlü bir kültüre sahip olduğunu belirten, genç şef Arslan "Gaziantep mutfağı Türkiye'de ve dünyada birinci sıradayken Kilis mutfağının geri planda kalması üzücü. Kilis mutfağı Mezopotamya'dan aldığı değerlerle aslında çok yükselmeyi hak eden bir mutfak. Bunun için kitap yazıp 86 milyonu bilgilendirmek gibi bir fikrim var. Umarım hedefimde başarılı olurum" diye konuştu. - KİLİS