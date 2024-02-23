Kilosu 150 dolardan ihracata gönderilecek: Temsili ilk erikler toplandı
MERSİN - Türkiye'de örtü altında ilk ürünün çıkarıldığı Mersin'in Mut ilçesinde temsili olarak ilk erikler toplanırken, kilogramının 150 dolardan ihracata gönderileceği belirtildi.
Türkiye'nin yaş sebze ve meye üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de örtü altında da bir çok ürün yetiştiriliyor. Mut ilçesinde de açık ve örtü altında 15 bin 200 dekar alanda bu sene 24 bin 180 ton rekolte bekleniyor. Özellikle örtü altında üretilen eriklerin turfanda olması fiyatıyla üreticisini de sevindiriyor. Bu sene ilk hasadın yapıldığı ilçede Rusya ve Dubai'ye gönderilecek eriklerin kilogramda 150 dolardan alıcı bulduğu belirtildi.Bir hafta içerisinde bir çok serada hasatların yoğunlaşmasının beklendiği ifade edildi.
Örtü altıdaki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Türkiye'de eriğin yaklaşık olarak yüzde 21'ini üreterek birinci sırada olduğumuzu görüyoruz. Mut'ta Mersin içerisin de erik üretiminde ciddi bir kapasiteye sahip olan ilçemiz. Bu bölgede özellikle erkenci eriğin yetiştirilmesinde ciddi bir çalışma var. Şu anda da bulunduğumuz serada yılın ilk hasadını yapmış oluyoruz. Çiftçilerimiz buradan yapmış olduğu erikleri de direk dış ülkelere ihracat yapıyorlar" dedi.
Üretici Tayfun Gezer ise, "Bu yıl Türkiye'de ilk yeşil eriği biz çıkardık. Eriğimiz Rusya'ya ve Dubai'ya ihraç edilmekte. Küçük küçük başlayıp ondan sonra bölgedeki tüm çiftçilere yararlı olmak adına yüksek fiyatla ilk çıkan erikleri pazarlıyoruz. Devamı içinde üretimi artırmak için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı üretim için yapmaya devam edeceğiz"diye konuştu.
Hasat yaptıkları seradan 1 tonun üzerinde ürün beklediklerine dikkat çeken Gezer, fiyatın yüksek başladığını ardından ürün çoğaldıkça düştüğünü kaydetti.
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