Kimsesiz Adamın Anlamlı Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kimsesiz Adamın Anlamlı Bağışı

Geniş Video İzle

Yaşar Uzun'un vasiyetiyle Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı mezarı, vakıf tarafından yapıldı.

19.04.2025 10:23  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, 30 Mart'ta hayatını kaybetti.

TÜM MAL VARLIĞINI MAHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLADI

Kimsesi olmayan adamın eşyalarını toplayan hastane personeli, el yazısıyla yazılmış "Vasiyetimdir" başlıklı bir not buldu. Notun 11 yıl önce kaleme alındığı ve yaşlı adamın Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan evinin yanı sıra banka hesabındaki parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı. Uzun'un yazdığı notta üstündeki paranın da cenaze masrafları için kullanılmasını istediği görüldü. Durumdan haberdar olan Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının gasilhanenin bahçesi yerine "Devlet kimsesizlerin kimsesidir" sözüyle şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınmasını sağladı. Vali Bakan'ın da katıldığı cenaze namazı sonrası Uzun, son yolculuğuna uğurlandı.

Vasiyeti herkesi ağlatan kimsesiz bağışçının mezarını Mehmetçik Vakfı yaptırdı

"ARTIK MEHMETÇİK VAKFI AİLESİNİN BİR FERDİDİR"

Anlamlı bağışı basından öğrenmeleri üzerine harekete geçtiklerini belirten Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Mehmet Ocak, "Kendisi vasiyetinde yalnız olduğunu söylemiş. Ancak artık Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ailesinin bir ferdidir. Bu amaçla da mezarını yaptırdık. Dualarımız Yaşar Bey ile. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni de mahallede sevilen bir sima olarak tanıdıkları Yaşar Uzun'un mezarını kısa sürede yaptıran vakıf yetkililerine teşekkür etti. Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit'in de katılımıyla Memi Dede Mezarlığı'ndaki mezarın başında Kur'an-ı Kerim okutulup dua edildi.

Vasiyeti herkesi ağlatan kimsesiz bağışçının mezarını Mehmetçik Vakfı yaptırdı
Vasiyeti herkesi ağlatan kimsesiz bağışçının mezarını Mehmetçik Vakfı yaptırdı
Kimsesiz Adamın Anlamlı Bağışı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Hastane, amasya, Yerel, Yaşam, Vakıf, Banka, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kimsesiz Adamın Anlamlı Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aydin Yildiz:
    İnsanlık ölmedi be.. Allah gani gani rahmet eylesin yattın yer cennet mekan olsun amca. 96 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Gözlerim doldu. Allah rahmet eylesin 79 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    başkan ev alacak para var mı kendine siz ne Mehmetçik dinliyorsunuz nede Kızılay ne deprem parası nede Suriyelilere Avrupadan gelen parayı dünya olarak gözünüzü doyuramaz olduk 7 30 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:28:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kimsesiz Adamın Anlamlı Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement