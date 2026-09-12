Kimya ihracatı ilk 8 ayda 22,8 milyar dolara çıktı, gözler ABD pazarında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kimya ihracatı ilk 8 ayda 22,8 milyar dolara çıktı, gözler ABD pazarında

Kimya ihracatı ilk 8 ayda 22,8 milyar dolara çıktı, gözler ABD pazarında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye kimya sektörü, bu yılın ilk 8 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artırarak 22,8 milyar dolara taşıdı. İKMİB Başkanı Aracı, Avrupa'nın ana pazar olmayı sürdüreceğini, ABD, Körfez ve Asya'da pazar çeşitliliğinin artırılacağını belirtti.

Türkiye kimya sektörü, gözünü ABD pazarına dikti. Bu yılın ilk 8 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artırarak 22,8 milyar dolara çıkaran sektör, büyümesini sürdürüyor.

Avrupa'nın kimya sektörü açısından ana pazar olmayı sürdüreceğini belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Vefa İbrahim Aracı, ABD, Körfez ülkeleri ve Asya başta olmak üzere alternatif pazar arayışlarının da devam ettiğini vurguladı. Suriye pazarına da değinen Aracı, sektörün yalnızca ihracat değil, ilerleyen dönemde üretim ve yatırım açısından da fırsatlar görebileceğine dikkat çekti.

Kimya sektörünün 2026 yılının ilk 8 ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 1,27 milyar dolarla İspanya ilk sırada yer aldı. İtalya 1,26 milyar dolarla ikinci, ABD 1,04 milyar dolarla üçüncü, Almanya ise 966 milyon dolarla dördüncü sırada bulundu. Aracı, coğrafi yakınlık, ticari bağlar ve lojistik avantajların Avrupa pazarında Türkiye'ye önemli bir üstünlük sağladığını ifade ederek, "Avrupa, kimya sektörümüzün ana pazarı olmayı sürdürecek. Ancak küresel ticaretteki değişim bize pazar çeşitliliğimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İspanya ve Fas gibi pazarlarda elde ettiğimiz artışlar, doğru pazarlarda ciddi büyüme alanı bulunduğunu ortaya koyuyor. Avrupa'daki gücümüzü korurken ABD, Körfez, Latin Amerika ve Asya'da pazar çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yakın coğrafyadaki jeopolitik gelişmeler doğrudan etkili. Buna karşılık Irak ve Suriye'de yeniden yapılanma ve artan tüketim ihtiyacının kimya sektörü açısından yeni fırsatlar oluşturabilir. Suriye'de yeniden yapılanma sürecinde plastik, boya, yapı kimyasalları, izolasyon, temizlik ve hijyen ürünleri gibi birçok kimyasal ürün grubuna ihtiyaç duyulacak. Kimya sektörünü Suriye'nin ekonomik dönüşümünü ve yeniden imarını destekleyecek temel sektörlerden biri olarak görüyoruz. Yeniden yapılanmanın birçok halkasında kimyasal girdilere ihtiyaç duyuluyor. Enerji altyapısının güçlenmesi, bankacılık ve finans işlemlerinin sağlıklı işlemesi, gümrük geçişlerinin kolaylaşması ve yatırım ortamının daha öngörülebilir hale gelmesiyle Türk kimya sanayisinin Suriye'de üretim ve yatırım tarafında da daha güçlü bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum" dedi.

Avrupa'daki çevre ve sürdürülebilirlik düzenlemelerinin kimya sektöründe şartarı değiştirdiğini belirten Aracı, "Türk kimya sanayisi bu dönüşümü yakından takip ediyor. Ancak özellikle KOBİ'ler açısından test, belgelendirme, danışmanlık ve yatırım maliyetleri önemli bir yük oluşturuyor. Önceliğimiz firmalarımızı yeni düzenlemelere hazırlamak, ihtiyaçlarını ilgili kurumlara taşımak ve uyum maliyetlerini azaltacak destek mekanizmalarının güçlendirilmesini sağlamak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Körfez, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kimya ihracatı ilk 8 ayda 22,8 milyar dolara çıktı, gözler ABD pazarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:57:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Kimya ihracatı ilk 8 ayda 22,8 milyar dolara çıktı, gözler ABD pazarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement