Kınalı kuzular dualarla askere uğurlandı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek olan 3 genç için uğurlama töreni düzenlendi.

Asker adaylarının ilk olarak ellerine kına yakıldı. Ardından belde meydanında toplanan kalabalık eşliğinde dualar edilerek gençler askeri birliklerine uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı törende aileler ve yakınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Dua merasimine Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, belediye meclis üyeleri, belde halkı ve askerlerin aileleri katıldı. - EDİRNE