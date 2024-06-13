Kınalıada Korveti'nden Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılında Tokyo'ya ziyaret - Son Dakika
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Kınalıada Korveti'nden Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılında Tokyo'ya ziyaret

TCG Kınalıada Korveti, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kapsamında Tokyo'ya liman ziyareti gerçekleştirdi.

13.06.2024 17:39
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TCG Kınalıada Korveti, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kapsamında Tokyo'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Gemi güvertesinde düzenlenen etkinliğe Prenses Akiko dahil çok sayıda üst düzey Japon konuk katıldı.

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı çerçevesinde Tokyo'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. TCG Kınalıada Korveti Tokyo'da limanı ziyaret etti. Gemi güvertesinde düzenlenen kokteyle Japonya Prensi Tomohito'nun kızı Prenses Akiko, Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara, Japonya Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kano başta olmak üzere çok sayıda hükümet yetkilisi ile farklı ülkelerin diplomatları ve askeri temsilciler katıldı.

"Çok önemli ve değerli bir ziyaret"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, TCG Kınalıada Korveti'nin Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşandığı Kushimoto'nun ardından Tokyo'ya geldiğini belirterek, "Bu kapsamlı Japonya ziyareti, Japonya ile diplomatik ilişkilerimizin 100. yılı kapsamında yapıldı. Bu ziyareti çok önemli ve değerli buluyor, Japonya-Türkiye dostluğuna yakışır görüyoruz" dedi. TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya ziyaretinin şehitlerimizin anılması açısından da tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Güngen, "Bir hususu daha belirtmek isterim ki bu ziyaret Türk Silahlı Kuvvetleri'nin küresel anlamdaki erişim gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyuyor ve savunma sanayimizin ulaştığı noktayı Japonya dahil farklı ülkelere gösterme imkanı sunuyor. Bu bakımdan da çok gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kushimoto'da Ertuğrul şehirlerini andık"

TCG Kınalıada Korveti Komutanı Yarbay Serkan Doğan ise Japonya liman ziyaretlerinin Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni faciasının 134. yıl dönümü kapsamında yapıldığını belirterek, "Tokyo'ya gelmeden önce Kushimoto'da kara törenleri icra ettik" şeklinde konuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kınalıada Korveti'nden Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılında Tokyo'ya ziyaret - Son Dakika

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