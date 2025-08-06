Kira Davalarında Hakkaniyet İndirimi Uyarısı

Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin hakkaniyet indirimine karar verebileceklerini ve davalarda vatandaşların dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini söyledi.

Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli nedeniyle açılan davalarda 'hakkaniyet indirimi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Hakkaniyet indiriminin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığını belirten Küçük, "Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; ülkemizde kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedelleri artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Belirlenen oran yüzde 43 civarında bir orandı. Burada hakkaniyet indirimi ise kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile 'hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir. Hakimler genellikle kira bedeli tespit davalarında bilirkişilere yaptırdıkları bedelden yani taşınmaz boş olarak kiraya verildiğinde elde edilecek kira bedelleri üzerinden ek olarak yüzde 10 ile 20 arasında bir indirim yapmaktadırlar. Bu indirimin sebebi ise; kanunda geçen 'hakimin kira bedelini hakkaniyete göre belirleyeceği' hükmü nedeniyle hakkaniyet indirimi adı altında bu indirim yapılmaktadır" dedi.

Küçük, vatandaşların özellikle dava dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu indirim tamamen hakimin takdirinde olup, takdiri etkileyen hususlar yani taşınmazın yaşı, bulunduğu konum, kaç yıldır kiracının olduğu gibi durumlarda indirim oranları artmaktadır. Vatandaşlar kendilerine karşı açılmış davalarda bunu kendileri talep etmese dahi bunu hakimin gözetmesi gerekmektedir. Fakat kendi davalarında dilekçelerinde bunları belirtirlerse hakimin dikkate alması daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ