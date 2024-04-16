Kira tespit davalarında emsal kiraya yakın ihtiyati tedbir kararı mağduriyeti azaltacak - Son Dakika
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Kira tespit davalarında emsal kiraya yakın ihtiyati tedbir kararı mağduriyeti azaltacak

Kira tespit davalarında emsal kiraya yakın ihtiyati tedbir kararı mağduriyeti azaltacak

Kanuna göre kira tespit davaları en erken altıncı kira yılı için açılabiliyor. Ancak bu davaların sonuçlanması birkaç yıl sürebiliyor. Prof. Dr. Umut Yeniocak, emsal kiraya yakın ihtiyati tedbir kararının mağduriyeti azaltacağını belirtti. Yeniocak, kiraya verenin yıllar süren davanın sonunu beklemesi ve geçmişe dönük kira farklarını tahsil etmek için mahkeme kararının kesinleşmesini beklemesi gerektiğini ifade etti. Yeniocak ayrıca, kira tespit davalarında emsal kiraya yakın bir kira ödemesi yönünde ihtiyati tedbir talep edilmesi ve mahkemenin bu talebi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Bu sayede dava süresince yükseltilmiş kira bedelini tahsil eden ev sahibi için davanın uzun sürmesinin ikinci bir mağduriyet sebebi olmaktan çıkacağını kaydetti.

16.04.2024 09:42
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Kanun'a göre kira tespit davaları, en erken altıncı kira yılı için açılabilir (TBK 344/3). Bu davayı genellikle kiraya veren taraf kiracıya karşı açar ve davanın konusu, kira bedelinin emsalleri düzeyine yaklaştırılmasıdır. Kiraya verenin tespit davasını kazanacağı neredeyse kesin olmasına rağmen sonuçlanmasının birkaç yıl sürdüğünü belirten Prof. Dr. Umut Yeniocak, emsal kiraya yakın ihtiyati tedbir kararının mağduriyeti azaltacağını açıkladı.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Yeniocak, yüksek enflasyon sebebiyle hızla artan kiraların ev sahibi ile kiracıları çok sık karşı karşıya getirdiğini hatırlattı. Prof. Dr. Umut Yeniocak, kiraya verenin açacağı tespit davasını kazanacağı neredeyse kesin olmasına rağmen sonuç alınabilmesinin maalesef birkaç yıl sürebildiğini belirtti. Kiraya verenin davanın sonunu beklemesi hatta geçmişe dönük kira farklarının tahsili talebiyle kararı icraya koyması için de mahkeme kararının kesinleşmesini beklemesi gerektiğini ifade etti.

Yeniocak'a göre kiraya veren, yıllar süren davanın sonunu bekleyip geçmişe dönük kira farkını faiziyle talep ettiğinde, kanun gereği kendisine ödenen faiz de enflasyon karşısında oldukça düşük düzeyde olduğundan, bir mağduriyet de bu aşamada yaşanıyor.

"Emsal kiraya yakın ihtiyati tedbir kararı, mağduriyeti azaltır"

Bu tabloda müdahale edilmesi gereken çok şey olduğuna değinen Yeniocak, "Elbette, enflasyon kalıcı olarak düşürülmedikçe bu sorunun sadece hukuk yoluyla kalıcı olarak çözümü mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı. Ancak kısa vadede kira tespit davalarında davacı kiraya veren tarafın, davalı kiracının dava süresince emsal kiraya yakın bir kira ödemesi yönünde ihtiyati tedbir talep etmesi ve mahkemenin de dosyada sıra dışı bir durum yoksa özellikle içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon şartlarında bu tedbir kararını vermesi gerektiğini vurguladı. Böylece dava boyunca yükseltilmiş kira bedelini tahsil eden ev sahibi için davanın uzun sürmesinin ikinci bir mağduriyet sebebi olmaktan çıkacağını kaydetti.

Yeniocak, son olarak mahkemelerin bu yönde tedbir kararı vermeleri halinde uyuşmazlıkların arabuluculuk aşamasında anlaşmayla çözülme ihtimali de artacağından dava sayısının azalacağını öne sürdü. Ayrıca bu uygulamanın, taraflar arasındaki menfaat dengesine daha uygun bir çözüm olacağına da dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hukuk, Emlak, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kira tespit davalarında emsal kiraya yakın ihtiyati tedbir kararı mağduriyeti azaltacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kira tespit davalarında emsal kiraya yakın ihtiyati tedbir kararı mağduriyeti azaltacak - Son Dakika
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