Kiralanan antika arabalara ilgi ilkbaharla birlikte yeniden başladı - Son Dakika
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Kiralanan antika arabalara ilgi ilkbaharla birlikte yeniden başladı

31.03.2022 11:45
Kiralanan antika arabalara ilgi ilkbaharla birlikte yeniden başladı

Eskişehir'de özel günler için kullanılan antika arabalar, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeniden görücüye çıktı.

Eskişehir'de özel günler için kullanılan antika arabalar, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeniden görücüye çıktı.

Özellikle yaz aylarında düğün, film ve reklam çekimleri gibi günler için tercih edilen antika araçlara ilgi ilkbahar mevsimi ile birlikte yeniden başladı. Eskişehir'in tarihi Odunpazarı ilçesinin sokaklarını adeta süsleyen klasik araçlar, yüzlerce kişinin özel gününe şahit olmak için bekliyor.

Eskişehir'de klasik otomobil kiralama işi yapan Orkun Saç, rezervasyonların kış ayından oluştuğunu belirterek geçen seneye göre bu yaz daha fazla yoğunluk olmasını beklediğini söyledi. Araçlarını şehir turlarına kiraya verdiğini anlatan Saç, "Biz klasik arabalarımız düğünler, film çekimi, reklam çekimi ve evlilik teklifi gibi özel günler için şoförü ile birlikte kiraya veriyoruz. Geçen sene pandemi her esnafı etkilediği gibi bizim işlerimizi de etkiledi. Bu sene daha fazla yoğunluk olmasını bekliyoruz, kıştan rezervasyonlarımız oluştu. Eğer düğünlerinde klasik araç kullanmak isteyen müşteriler varsa ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyorum. Araçlarımızı şehir turlarına saatlik kiraya veriyoruz. Turlarla Kent Parka, Devrim arabasına ve Sazova Parkına gidiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Otomobil, Tragger, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kiralanan antika arabalara ilgi ilkbaharla birlikte yeniden başladı - Son Dakika


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