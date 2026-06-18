Kiraz Üreticilerinden Sulama Suya Tepki

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dalbastı kirazı üreticileri, kirazların olgunlaşma dönemine girdiği günlerde sulama suyunun bahçelere ulaşmaması nedeniyle verim ve kalite kaybı endişesi yaşıyor. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, sulama suyunun normal şartlarda 15 Mayıs'ta kanallara bırakılması gerektiğini belirterek, "Haziran'ın 17'si olmuş, kanalda hala su yok" dedi.

Dalbastı kiraz üreticileri ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, sulama sezonunun başlamasına rağmen birçok bahçeye su verilmediğini belirterek sulama birliğine tepki gösterdi.

Kanallara suyun 15 Mayıs'ta verilmesi gerekirken halen su verilmediğini belirten Solmaz, şunları söyledi:

"Bugün Haziran'ın 17'si olmuş. Halbuki sulama suyunun kanallara 15 Mayıs'ta bırakılması gerekiyordu. Evet, yağışlı ve bereketli bir dönem yaşandı. Ancak yağmur suyu sadece toprağın yüzeyini ıslatıp geçiyor. Bugün Haziran'ın 17'si olmasına rağmen bazı kiraz ağaçlarımızın dibine hala su ulaşmadı."

Bunun yanında, geçimini tamamen kayısıdan sağlayan insanların bahçelerine de hala su verilmedi. Şu anda gördüğünüz gibi, dereden akan suyu kanala bağladık ki kirazlara su verebilelim. Ancak bu su yaklaşık bir kilometre aşağıda tamamen bitiyor. Daha aşağıdaki bölgelerde bulunan kayısı bahçelerine şu anda su ulaşmıyor. Oysa kayısı bahçelerine bu dönemde mutlaka su verilmesi gerekiyor. Kayısı olgunlaştıktan sonra verilen suyun hiçbir anlamı yoktur."

SULAMA KANALLARINDAKİ ARIZALARA TEPKİ

Sulama kanallarında gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılmadığını savunan Solmaz, kanallarda çok sayıda su kaçağı bulunduğunu belirtti. Solmaz, "Kanallarda tadilat yapılacaksa bunun sulama sezonu bittikten sonra yapılması gerekir. Sürekli 'barajda su az', 'kanal temizliği yapıyoruz' gibi gerekçeler öne sürülüyor. Ancak kanallarda gerekli temizlik ve onarımların yapıldığını göremiyoruz. Yol boyunca çok sayıda su kaçağı var ve asfalt yollar zarar görüyor. Defalarca bildirmemize rağmen ilgilenen olmadı" dedi.

"KALİTE VE VERİM DÜŞECEK"

Bir üretici, meyvelerin suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde sulama yapılamadığını belirterek, "Sulamada ciddi bir gecikme yaşandı. Bu dönem meyvelerimizin suya en fazla ihtiyaç duyduğu dönemdir. Belli bir süreden sonra su verilse bile bize hiçbir faydası olmuyor. Çünkü hasattan yaklaşık bir hafta önce sulamayı kesmemiz gerekiyor. Aksi halde meyve zarar görüyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıl suyun çok geç verildiğini belirten üretici, "Bir miktar çay suyundan faydalanarak idare etmeye çalıştık. Ancak ağaçlarımız kurumaya başladı. Özellikle bazı bölümlerde kuruma belirtileri görülüyor. Ağaçlar meyve dönemine girdi ve su istiyor. Yeterince sulayamadığımız için ağaçlarımız zarar görüyor" dedi.