Kırçan Sezonu Başladı - Son Dakika
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Yerel

Kırçan Sezonu Başladı

Kırçan otu, 200-250 TL'den satılırken, sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor.

05.05.2025 20:07
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Doğanın şifalı otu 'kırçan'ın sezonu başladı

Kilosu 200-250 TL'den satılıyor

SAMSUN - Karadeniz Bölgesi'nin lezzetli şifalı bitkilerinden biri olan kırçan bitkisi, ilkbaharın gelişiyle birlikte dağlarda ve ormanlık alanlarda toplanmaya başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırçan sezonu başladı. Karadeniz Bölgesi'nin lezzetli şifalı bitkilerden biri olan kırçan, ilkbaharın gelişiyle birlikte Çarşambalı kadınlar tarafından toplanmaya başlandı. Sofralara lezzet katmak için kırçan toplayan Nazmiye Şimşek ve Fatma Şimşek, kırçanı "Toplaması zor ama yemesi kolay" olarak nitelendirdi.

Ormanlık alanlar da diken otlarının ucunda doğal olarak yetişen ve halk arasında 'yeşil altın' olarak da adlandırılan kırçan otu, el emeğiyle zahmetli bir toplama sürecinden geçerek sofralara ulaşıyor. Toplaması oldukça güç ve zahmetli olan kırçan otu, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarıyla dikkat çekiyor.

Turşusu ve kavurması ile sofraları süsleyen kırçan otunun zahmetli bir toplama sürecinin ardından sofralara geldiğini belirten vatandaşlar, pazar tezgahlarında kilosunun 200-250 TL'den satıldığını ifade etti.

Kırçan otu, tükürük bezlerinin çalışmasına yardım ederken, gribal enfeksiyonların iyileşmesine katkı sağlamakta. Romatizmaya iyi geldiği bilinen kırçan otunun, iltihap söktürücü, kan temizleyici ve vücuttaki toksinlerin atıcı birçok özelliği bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırçan Sezonu Başladı - Son Dakika

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