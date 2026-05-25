Kırgız Kızlar İpek Yolu'nu Aştı

25.05.2026 17:43
İki Kırgız, 20 günde atlarıyla tarihi İpek Yolu'nu geçerek Kırgızistan'a ulaştı.

Çin'in Kızılsu Kırgız Özerk İli'nden 5 Mayıs'ta atlarıyla yola çıkan 2 Kırgız, 20 gün süren yolculuğun sonunda Kırgızistan'a ulaştı.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kızılsu'dan 5 Mayıs'ta yola çıkan iki Kırgız kızı, tarihi İpek Yolu güzergahını kullanarak Kırgızistan'a ulaştı. Kırgızlar, at sırtında 20 gün süren yolculuklarının ardından Kırgızistan sınırında sınır muhafızları ile vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kırgızlar, yol boyunca uğradıkları Kırgız köylerinde de yerel halk tarafından ilgiyle karşılandı. Karşılamalarda geleneksel Kırgız dans gösterileri düzenlenirken, şarkılar söylendi.

Yolculuğu sosyal medya hesaplarından adım adım paylaşan kızlardan biri olan Rızaa, daha önce yaptığı açıklamada, "Atalarımızın izinden gidiyoruz. Onların geçtiği yollardan geçiyor, dağları ve nehirleri aşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada geniş ilgi gören yolculuk, ortak kültür ve geleneklerin yaşatılması açısından dikkat çekmişti. Kızılsu Kırgız Özerk İli'nde 165 binden fazla Kırgızın yaşadığı biliniyor. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Dünya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

