Kırgızistan Büyükelçisi Kayseri Belediye Başkanını Ziyaret Etti

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Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri'ye bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gelen Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Ankara Büyükelçisi Kazakbaev ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırgızistan'ın kardeşlik hukukunu en güzel sergileyen ülkelerden birisi olduğunu belirtti ve Kayseri'de yapılan çalışmalardan dolayı da teşekkür etti.

Büyükelçi Kazakbaev ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Heyetimizle görüşmek için ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim. Programlarınız çok yoğun. Gece gündüz Türk kardeşlerimizle Kayseri'nin daha da gelişmesi için çabalar gösteriyorsunuz, büyük çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi kendi adıma, elçilik adına, kardeş Kırgızistan halkı adına saygıyla selamlıyorum Sayın Başkanım" dedi.

"Başarınızı içten tebrik ediyoruz"

Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok dinamik bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Büyükelçi Kazakbaev, yerel seçimlerdeki başarısından dolayı Büyükkılıç'ı kutlayarak, "Bizim tarihimiz, dinimiz, dilimiz bir. Kardeş ülkeleriz. Kayseri'ye resmi olarak ilk defa geliyorum. Bu arada Türkiye'de çok yakında seçimler sonuçlandı. Bu seçimlerde sizin başarınızı içten tebrik ediyoruz. Size sağlık ve başarılar diliyorum. Bütün dünyaya demokrasi örneği gösterdiniz. Bütün Türk dünyasına hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Türk dünyasının asrı olacak"

Türk asrı vurgusu yapan Kazakbaev, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ekonomi, siyasi, kültürel, tarihi ilişkilerimiz çok iyiye gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın tam desteğiyle inşallah hep birlikte büyük başarılara ulaşacağız. Türkiye'de iyi bir strateji başlattınız, gelecek asır Türk asrı olacak diye, sadece Türkiye değil bütün Türk dünyasının asrı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Kazakbaev'e KAYMEK kursiyerleri tarafından kök boya, yün kilim ile 6 bin yıllık geçmişe dayanan Kayseri'yi anlatan tanıtım kitabını hediye ederken, Kazakbaev de Büyükkılıç'a Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un kitabını takdim etti.

Ziyarette, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve turistik değerlerinin anlatıldığı 'Zenginlikler Şehri Kayseri' videosu da izletildi. - KAYSERİ