Kırgızistan'da elektrik kesintileri giderildi - Son Dakika

Orta Asya ülkelerinin ortak elektrik enerji sisteminde dün meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan toplu elektrik kesintisinin ardından Kırgızistan'da elektrik kesintisinin giderildiği bildirildi.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sağlanan ortak elektrik şebekesinde dün yaşanan arıza nedeniyle üç ülkede de elektrik kesintileri yaşanmıştı. Kırgızistan'da yaşanan toplu elektrik kesintisinin ardından elektriğin yeniden verilmesi için devam eden çalışmalar tamamlandı. Kırgızistan Enerji Bakanı Doskul Bekmurzayev bugün yaptığı açıklamayla, ülke genelinde elektriğe erişimin tamamen sağlandığını söyledi. Bekmurzayev, "Arızadan hemen sonra çalışmaları başlattık ve 1 saat sonra halka elektrik vermeye başladık. Elektriğe erişimin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar dün saat 21.00'de tamamlandı" dedi. Bekmurzayev, elektrik kesintisinin yaşandığı Kazakistan'da da sorunun giderildiğini söyledi.

Kırgızistan Elektrik Enerjisi Santralleri Şirketi, başkent Bişkek'te merkezi ısıtma santralinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle durdurulan ısıtma sisteminin de yeniden çalışmaya başladığını ve evlere ısı verilmeye başladığını duyurdu. - BİŞKEK