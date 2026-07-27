Kırgızistan'da Uçaklarda Kırgızca Zorunlu - Son Dakika
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Kırgızistan'da Uçaklarda Kırgızca Zorunlu

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Kırgızistan, uçaklarda yolculara Kırgızca bilgilendirme yapma zorunluluğu getiriyor.

Kırgızistan'da, hem yerli hem de yabancı hava yolu şirketlerine uçaklarda yolculara yönelik önemli duyuruları Kırgızca yapma zorunluluğu getiriliyor.

Kırgızistan Devlet Sivil Havacılık Ajansından yapılan yazılı açıklamada, uçaklarda yolcu hizmetlerinde devlet dilinin kullanımına ilişkin kuralların güçlendirildiği belirtildi. Açıklamada, devlet dili politikasının uygulanması, yolcuların bilgiye erişiminin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla uçaklarda yolculara Kırgızca bilgilendirme yapılmasına yönelik yeni düzenlemenin yürürlüğe konulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu zorunluluk, Kırgızistan'da faaliyet gösteren yerli hava yolu şirketlerinin yanı sıra ülkeye düzenli seferler gerçekleştiren yabancı hava yolu şirketleri için de geçerlidir. Yolculara yönelik önemli duyurular, acil tahliye prosedürlerine ilişkin talimatlar ve uçuş güvenliğiyle ilgili diğer gerekli bilgiler devlet dilinde verilmelidir. Devlet dilinde yapılan bilgilendirmelerin içeriği, hava yolu şirketleri tarafından kullanılan diğer dillerdeki bilgilendirmelerle tam uyumlu ve eşdeğer olmalıdır. Hava yolu şirketlerinin yöneticilerine söz konusu zorunluluğun uygulanmasını sağlamaları ve Kırgızca anons metinlerini hazırlamaları talimatı verildi" denildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın yolcuların devlet dilinde eksiksiz ve erişilebilir bilgi alma hakkını güvence altına almayı, ayrıca Kırgızistan sivil havacılık sektöründe sunulan hizmetlerin kalite standartlarını daha da yükseltmeyi amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırgızistan'da Uçaklarda Kırgızca Zorunlu - Son Dakika

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