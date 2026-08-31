Kırgızistan ve İran Liderlerinden İşbirliği Mesajları

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve 6. Dünya Göçebe Oyunlarına katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmede, Kırgızistan ile İran arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğinin yanı sıra ticari-ekonomik ve enerji, ulaştırma ve lojistik, kültür ve insani alanlarında işbirliğinin geliştirme ele alındı. Taraflar ayrıca, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmede yaptığı konuşmada İran'ın Kırgızistan için önemli ve güvenilir ortak olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki tarihi yakınlığa, karşılıklı saygıya ve güvene dayalı ilişkilerimizi daha da geliştirmeye her zaman hazırız. Bununla birlikte ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için Kırgızistan ile İran arasındaki ticari ekonomik, enerji, ulaştırma, lojistik, kültür ve diğer perspektifli alanlarda karşılıklı etkileşimi geliştirmeye geniş imkanlar olduğunu düşünüyorum. 2027-2028 dönemi için BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeliğine Kırgızistan'ın adaylığına verdiğiniz destek için teşekkür ederim. BM'de iki ülkenin çıkarları doğrultusundaki meselelere ilişkin olarak İran ile yoğun işbirliğine hazırız. Dünya Göçebe Oyunlarına 100'ü aşkın sporcudan oluşan İran heyetinin katılımını destekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bu ülkelerimiz arasındaki kültürel ve spor ilişkilerini daha da pekiştirmeye imkan sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan da, 31 Ağustos Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Caparov'u tebrik ederek, "Kırgızistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığını başarıyla tamamlamasından dolayı tebrik ediyorum ve ŞİÖ kapsamında İran heyetinin katıldığı birçok etkinliğin yüksek düzeyde organize edilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırgızistan'ın BMGK'ye daimi olmayan üye seçilmesi nedeniyle tebrik ediyorum. İran Kırgızistan'ın adaylığını destekledi. Sizi 1-2 Aralık'ta Tahran'da gerçekleşecek olan etkinliğe sizi davet ediyorum" dedi.