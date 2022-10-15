Kırgızistan ve Kazakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajları - Son Dakika
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Kırgızistan ve Kazakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajları

15.10.2022 21:10
Kırgızistan ve Kazakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajları

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajları gönderdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajları gönderdi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov mesajında, Bartın'daki kömür madeninde 14 Ekim'de meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Caparov mesajında, "Kırgız halkı ve şahsım adına hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acınızı paylaşıyorum" ifadesine yer verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, mesajında halkı ve şahsı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin aile yakınlarına başsağlığı, tüm yaralılara acil şifalar dileyerek, "Kazakistan halkı ve şahsım adına size ve yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerimi iletiyor ve bu acı kaybınızı paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi. - BİŞKEK

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Kazakistan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırgızistan ve Kazakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan ve Kazakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajları - Son Dakika
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