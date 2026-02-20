Kırıkhan'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.27 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA