Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan\'a modern altyapı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapıyı güçlendirme ve modern şehircilik hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen "Kırıkhan Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi" kapsamında ilçenin kanalizasyon altyapısı modern standartlara kavuşturuluyor.

Proje çerçevesinde 57 bin 992 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 1.320 adet parsel bacası inşa edildi.

Özyörük, Karataş, Çankaya, Mimar Sinan, Alsancak, Cumhuriyet, Menderes, Bahçelievler, Mahmutlu, Karadurmuşlu, Reşatlı, Aktutan, Yeni ve Özsoğuksu mahallelerinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, proje ile Kırıkhan genelinde atık su yönetiminin daha etkin hale getirileceğini, vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çevre sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. - HATAY