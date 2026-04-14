Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan'a modern altyapı

14.04.2026 08:38  Güncelleme: 08:41
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan'da modern standartlarda yeni kanalizasyon hattı inşa ederek altyapıyı güçlendiriyor. Proje kapsamında 57.000 metrelik kanalizasyon hattı ve 1.320 parsel bacası inşa edilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapıyı güçlendirme ve modern şehircilik hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen "Kırıkhan Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi" kapsamında ilçenin kanalizasyon altyapısı modern standartlara kavuşturuluyor.

Proje çerçevesinde 57 bin 992 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 1.320 adet parsel bacası inşa edildi.

Özyörük, Karataş, Çankaya, Mimar Sinan, Alsancak, Cumhuriyet, Menderes, Bahçelievler, Mahmutlu, Karadurmuşlu, Reşatlı, Aktutan, Yeni ve Özsoğuksu mahallelerinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, proje ile Kırıkhan genelinde atık su yönetiminin daha etkin hale getirileceğini, vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çevre sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. - HATAY

Kaynak: İHA

Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda
500 bin TL’lik soruda kritik karar Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı 500 bin TL’lik soruda kritik karar! Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı
Ayşegül öğretmenin acı sonu Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi

08:52
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu 46 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
08:38
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu Trump’ı şoke eden tepki
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
