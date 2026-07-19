Kırıkhan Kavunu İncelemesi Yapıldı - Son Dakika
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Kırıkhan Kavunu İncelemesi Yapıldı

Kırıkhan Kavunu İncelemesi Yapıldı
19.07.2026 01:48
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Hatay İl Tarım Müdürü Türkmen, Kırıkhan kavunu üreticileriyle hasat sürecini değerlendirdi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, coğrafi işaret tesciline sahip Kırıkhan kavunu üretimi yapılan arazide incelemelerde bulunarak üreticiyle bir araya geldi.

İl Müdürü Türkmen, Kırıkhan ilçesinde kavun üretimi gerçekleştiren üreticiyi ziyaret ederek sezonun durumu, üretim süreci ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Üretim alanında incelemelerde bulunan Türkmen, coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve tanıtılmasının bölge tarımı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Türkmen, Kırıkhan kavununun katma değerinin artırılmasının hem üreticilere hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkhan Kavunu İncelemesi Yapıldı - Son Dakika

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