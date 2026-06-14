Yerli ve milli silahlar Aile Festivali'nde ilgi gördü

Kırıkkale'de Aile Festivali'nde sergilenen yerli ve milli silahlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festivalde düzenlenen etkinlikler, kurum stantları, bisiklet turu, mehter gösterisi ve sıfır atık geri dönüşüm faaliyetleriyle aileler keyifli anlar yaşadı.

Kırıkkale'de Aile Festivali, Millet Bahçesi'nde düzenlenen programla vatandaşları bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar için oyun alanları oluşturuldu, aileler ise kurum stantlarını gezerek keyifli vakit geçirdi. Festival öncesinde Yeşilay tarafından bisiklet turu yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan turda vatandaşlar yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdi. Millet Bahçesi'nde sona eren turun ardından yapılan çekilişte, 5 kişiye bisiklet hediye edildi.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı da programda sahne aldı. Lise öğrencileri de seslendirdikleri şarkılarla etkinliğe renk kattı. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli çalışmalar ve ekipmanlar tanıtıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen yerli ve milli silahlar da festivalde sergilendi. Vatandaşlar, stantta yer alan silahları yakından inceleyerek görevlilerden bilgi aldı. Bazı aileler ve çocuklar, sergilenen ekipmanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarma standı ise özellikle çocukların ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Çocuklara çeşitli hediyeler verildi, zırhlı araçlar tanıtıldı. Komandolarla fotoğraf çektiren aileler, narkotik köpeğine de yoğun ilgi gösterdi. Emniyet standında ise vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele, siber güvenlik ve SİBERAY çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Festivalde çevre bilincine yönelik etkinlikler de yer aldı. Sıfır atık ve geri dönüşüm stantlarında çocuklara eğitici oyunlar oynatıldı. Renkli topları geri dönüşüm kutularına atan çocuklar, hem eğlendi hem de çevre konusunda bilinçlendirildi.

Festival alanını gezen vatandaşlardan Habilhan Pehlivanlı, savunma sanayisinde gelinen noktanın gurur verici olduğunu söyledi. Pehlivanlı, "Özellikle son yıllarda Türkiye'de gelişen savunma sanayisinin örnekleri burada yer alıyor. Bora'yı görünce gerçekten duygulandım. İncelediğim kadarıyla yapılan testlerde, şu anda dünyada bilinen birçok keskin nişancı tüfeğinden çok daha ileri seviyede olduğunu gördük. MPT-76'mız zaten piyade tüfeği olarak Türkiye'de bilinirliği olan ve dünyada tanınan bir silah. Bugün savunma sanayisi noktasında dünyada söz sahibi olduk. Başta Makine ve Kimya Endüstrisi olmak üzere emeği geçen bütün kurumlarımızı kutluyorum" dedi.

Evliliklerinde 25. yılı geride bıraktıklarını belirten Bekir Alparslan ise ailenin önemine dikkat çekti. Alparslan, "Biz de bu yıl evliliğimizin 25. yılındayız. Allah nasip ederse aile kökeni çok sağlam olduğu sürece devletimizi ve milletimizi kimse yıkamaz. Biz buna inanıyoruz" diye konuştu.

Ayşe Alparslan da ailede saygı ve hoşgörünün önemine değinerek, "Saygı ve eşinize karşı hoşgörü olduğu sürece her şey düzene giriyor. Benim de üç çocuğum var" ifadelerini kullandı.

Feyza Candan, aile kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, "Aile yılı, toplumsal olarak bizim için çok önemli. Biz zaten aileye bağlı bir milletiz. Geçmişimizden gelen güçlü bir aile kültürümüz var. Bu kültürü inşallah gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.

Ailenin toplumun temeli olduğunu söyleyen Veysel Pekdoğan ise, "Son yıllarda ailenin önemi giderek daha da artıyor. İyi çocuk iyi ailede yetişir. İyi aile de iyi ülke ve iyi vatandaşın temelini oluşturur. Toplumun en temel taşı olan aileyi ne kadar önemser ve korursak, geleceğimizi de o kadar güvenli ve güzel inşa etmiş oluruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE