Kırıkkale Belediye Başkanı, \'köpek köyü\' projesiyle başıboş köpek sorununu çözmeyi önerdi

Türkiye'de ilk kez, hamile ve engelli kediler için "kedi köy" projesini hayata geçiren Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, valiliklerin, kaymakamlıkların ve belediyelerin paydaşlığında yapılacak "köpek köy" projeleri ile Türkiye genelinde yaşanan "başıboş köpek" probleminin çözülebileceğini söyledi.

Türkiye'nin "başıboş köpek" sorunu giderek büyümeye devam ediyor. Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4. sınıf öğrencisi Tunahan Y.'nin okuluna giderken köpeklerin saldırısına uğrayıp ağır yaralanması, "başıboş köpek" sorununu yeniden gündeme getirdi. Son günlerde artan "başıboş köpek" saldırılarının önüne geçilmesi için çözüm önerileri sunuluyor. Türkiye'de ilk kez hamile ve engelli kediler için "kedi köy" projesini 3 yıl önce hayata geçiren Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, son günlerde sıklıkla konuşulan "başıboş köpek" sorunuyla ilgili çözüm önerisi sundu. Türkyılmaz, "başıboş köpek" sorununun ortadan kaldırılması için valiliğin, kaymakamlıkların ve belediyelerin paydaşlığında "köpek köy" projesinin kurulması gerektiğini söyledi.

"Aşırı saldırganlar önerdiğim 'köpek köyü'nde yaşasın"

Herkesin elini taşın altına koymasını isteyen Türkyılmaz, Ankara ve Hatay'da yaşanan köpek saldırısı olaylarını örnek göstererek, "Herkes elini taşın altına koysun. Sokakta bir tane çocuğumuzun başına bir şey geldiğinde işte Hatay'da oldu, Ankara'da oldu, bu çocuklarımızın vebali kimde olacak? Sokak hayvanlarını kısırlaştırma taraftarayım. Çünkü eğer hızlı bir şekilde giderse ne belediyeler bunun altından kalkabilir ne de çocuklarımız veya işe giden işçi arkadaşlarımız, sokak süpüren arkadaşlarımız işine rahat gidebilir. Çünkü kalabalık halde geziyorlar. Böyle aşırı saldırganlar önerdiğim 'köpek köyü'nde yaşasın" dedi.

"Nöbetçi veteriner sistemi koyalım"

Son 15 gündür sokak köpeği sorunu ülke gündeminde konuşulduğunu anlatan Türkyılmaz, "Günümüzün sıkıntısı sokak hayvanları ve başıboş gezen köpekler. 15 gündür kamuoyu bununla meşgul durumda. Kamuoyunda bir grup 'uyutulsun' diyor, bir gurupta 'sokakta yaşasın' diyor ama 2 tarafında bir önerisi yok. 5 yıldır belediye başkanıyım. 4 yıldır da sokak hayvanları konusunda hem evcil hayvan mezarlığı, hem evcil hayvan parkı, hem dünya kediler gününde açmış olduğumuz kedi köyü, hem de geçici hayvan barınağı yaptık. Bende bir belediye başkanı olarak önerim bir 'köpek köyü' kuralım. Buradaki paydaşlar kimler olsun; belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler. Hatta ve hatta kabul ederlerse 8 ilçe 2 belde ve merkez ilçe olmak üzere bu gördüğünüz alanın tamamını etrafının tel örgüleriyle çevrilerek aktivistler gelip kontrollerini yapabilsin. Belediye ve kaymakamlıkların, valiliğin ve emniyet HAYDİ kontrolünde olsun. Okuldaki öğrencilerin gelip mama verip belli aralıklarda ziyaret edebilecekleri bir alan oluşturalım. Burada veterinerler olsun. Nasıl ki nöbetçi eczane sistemi var, nöbetçi veteriner sistemi koyalım" diye konuştu.

"Projemiz ödül aldı"

3 yıl önce 17 Dünya Kediler Günü'nde kurulan 'kedi köyü' projesinin 227 belediye arasından ödül aldığını hatırlatan Türkyılmaz, "Gündemimiz sokak hayvanları ve saldırılan yavrularımız-çocuklarımız. Biz daha önce 227 belediye 238 proje arasından 10'unculuk ödülü almış engelli ve hamile 'kedi köyü' yerleşkesindeyiz. Hemen yanımızda da geçici köpek barınağımız var. Orada da bir veteriner, bir sağlık teknikeri ve 10 tane personelle beraber ilçemizde toplamış olduğumuz köpekleri kısırlaştırıp geri yerlerine bırakıyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE