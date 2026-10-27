Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Cumhuriyet\'in 103. yılını baloda kutladı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Balosu'nda yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet, büyük fedakarlıklarla kazanılan bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kasaba Kültür Sanat tarafından programda konuşan Önal, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkusunu vatandaşlarla paylaştı. Cumhuriyet'in bağımsızlık ve özgürlüğün teminatı olduğunu vurgulayan Önal, milli değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kazanıldığını belirten Önal, "Cumhuriyet, büyük fedakarlıklarla kazanılan bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü vatandaşlarla birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Önal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.