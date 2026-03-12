Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: "Gazi ve şehit ailelerimiz bizim için çok özel"

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında gazi ve şehit aileleri aynı sofrada buluştu. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Büyük Şehir Parkı'nda yapımı tamamlanan Şehitlik Anıtı'nın 17 Mart salı günü açılacağını duyurdu.

Kırıkkale Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde gazi ve şehit ailelerini iftar programında bir araya getirdi. Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayının bereketini gazi ve şehit aileleriyle paylaşmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi. Önal, "Bir Ramazan akşamında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayda aynı sofrayı paylaşmak bizim için son derece kıymetli. Tüm şehitlerimizi rahmet, özlem ve saygıyla anıyorum. İyi ki onlar vardı. Allah her birinden razı olsun, mekanları cennet olsun" dedi.

Şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Önal, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Kırıkkale Belediyesi olarak onların aziz hatıralarını yaşatmak ve şehit ailelerimizin her zaman yanında olmak için gayret ediyoruz. Sizler bizim kalbimizde ve gönlümüzde çok özel bir yere sahipsiniz. Bizlere düşen ne görev varsa her zaman emrinizdeyiz" diye konuştu.

Başkan Ahmet Önal, kısa süre önce yapımına başlanan Büyük Şehir Parkı'nda inşa edilen Şehitlik Anıtı hakkında da bilgi verdi. Şehitlerin fotoğraflarının baks geçit alanından anıta taşınacağını belirten Önal, anıtın açılışının 17 Mart 2026 tarihinde saat 15.30'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Gazi ve şehit ailelerini açılış programına davet eden Önal, bu anlamlı günde kendilerini yanlarında görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. - KIRIKKALE