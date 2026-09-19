Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Gaziler Günü'nde Kıbrıs gazisi Yumuş'u ziyaret etti - Son Dakika
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Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Gaziler Günü'nde Kıbrıs gazisi Yumuş'u ziyaret etti

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Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Gaziler Günü\'nde Kıbrıs gazisi Yumuş\'u ziyaret etti
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Abdurrahman Yumuş'u ve ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarete YENİ Parti Kırıkkale Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile Muharip Gaziler Derneği Kırıkkale Şubesi temsilcileri katıldı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Abdurrahman Yumuş'u ve ailesini evinde ziyaret etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, beraberinde YENİ Parti Kırıkkale Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile Kıbrıs gazisi Abdurrahman Yumuş ve ailesine ziyarette bulundu. Ziyarette, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırıkkale Şubesi Başkanı Mustafa Keser ve Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Elitok da yer aldı.

Yumuş ve ailesiyle bir süre sohbet eden Önal, gazilerin Türkiye'nin bağımsızlığı ve milletin huzuru için önemli fedakarlıklarda bulunduğunu belirterek toplumun gönlünde özel bir yere sahip olduklarını ifade etti.

Yumuş'a sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Önal, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazileri saygı, minnet ve şükranla andı.

Önal ve Bozdağ, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA
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