Kırıkkale Belediyesi bin öğrencinin hesabına 2 milyon liralık kırtasiye desteğini yatırdı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi bin öğrencinin hesabına 2 milyon liralık kırtasiye desteğini yatırdı

Kırıkkale Belediyesi bin öğrencinin hesabına 2 milyon liralık kırtasiye desteğini yatırdı
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Kırıkkale Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi bin öğrenci için toplam 2 milyon liralık kırtasiye desteğini ailelerin hesaplarına yatırdı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, desteğin hem aile bütçesine hem de yerel kırtasiye esnafına katkı sağlayacağını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi bin öğrenci için toplam 2 milyon liralık kırtasiye desteğini ailelerin hesaplarına yatırdı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, desteğin hem aile bütçesine hem de yerel kırtasiye esnafına katkı sağlayacağını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürdü. Belediye Sosyal Yardım Merkezi tarafından belirlenen bin öğrencinin ailesine, öğrenci başına 2 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira ödeme yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, göreve geldikten sonra hayata geçirdikleri kırtasiye desteğini yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde sürdürdüklerini belirtti. Önal, "Bin öğrencimize 2 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira tutarındaki kırtasiye desteğimizi bugün itibarıyla ailelerimizin hesaplarına yatırdık" dedi.

Desteğin farklı kesimlere katkı sağladığını ifade eden Önal, "Bu destekle bir yandan çocuklarımızın eğitimine ve ailelerimizin bütçesine katkı sağlarken, diğer yandan alışverişlerin kırtasiye esnafımızdan yapılmasını sağlayarak yerel esnafımıza da destek oluyoruz. Çocuğumuzun eğitimine, ailemizin bütçesine, esnafımızın emeğine sahip çıkan sosyal belediyecilik anlayışımızı büyütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediyesi bin öğrencinin hesabına 2 milyon liralık kırtasiye desteğini yatırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Belediyesi bin öğrencinin hesabına 2 milyon liralık kırtasiye desteğini yatırdı - Son Dakika
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